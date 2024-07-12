На трассе Львов-Тернополь, вблизи Куровичей 12 июля произошло ДТП. В результате столкновения с автобусом погиб водитель легкового автомобиля.

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В автобусе было 14 пассажиров

Правоохранители установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:50. Столкнулись автобус ВАЗ, которым управлял 37-летний водитель, и легковой автомобиль Subaru. В результате ДТП 60-летний водитель Subaru погиб, а водителя маршрутки доставили в больницу.

В полиции отметили, что в автобусе ехало 14 пассажиров. Их обследуют медики. Поэтому количество пострадавших и их диагнозы еще устанавливают. Также правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 детей. Недалеко от села Батятичи столкнулись автопоезд и легковой автомобиль.

Фурой управлял житель одного из сел района, за рулем автомобиля Opel была жительница соседнего села.