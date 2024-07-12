На трасі Львів-Тернопіль, поблизу Куровичів 12 липня трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з автобусом загинув водій легкового автомобіля.

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У автобусі було 14 пасажирів

Правоохоронці встановили, що дорожньо-транспортна пригода сталася о 17:50. Зіткнулися автобус ВАЗ, яким керував 37-річний водій, та легковий автомобіль Subaru. Внаслідок ДТП 60-річний водій Subaru загинув, а водія маршрутки доправили до лікарні.

У поліції зазначили, що в автобусі їхало 14 пасажирів. Їх обстежують медики. Тож кількість постраждалих та їхні діагнози ще встановлюють. Також правоохоронці з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше на Львівщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало 4 дітей. Неподалік села Батятичі зіткнулися автопоїзд та легковий автомобіль.

Фурою керував мешканець одного з сіл району, за кермом автомобіля Opel була жителька сусіднього села.