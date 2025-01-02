В Киеве мужчина ехал в автомобиле и тянул на веревке собаку: зоозащитница рассказала детали
В четверг, 2 января, в Киеве очевидцы сняли случай жестокого обращения с животным. На улице Ревуцкого, возле озера Вырлица, мужчина ехал в машине и тянул за собой собаку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Снежану Бугрик, представительницу общественного объединения для помощи животным "Плюшка".
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Что известно об инциденте с собакой в Киеве
Зоозащитница отметила, что неравнодушные водители остановили эту машину и требовали объяснений.
Владелец собаки сказал, что у него болит рука и таким образом он выгуливает собаку,
– говорит Снежана.
Свидетели инцидента пригрозили владельцу вызвать полицию, после чего тот забрал собаку и уехал.
"Может кто узнает этого героя. Хочется на него подать заявление за жестокое обращение с животным", – отметила активистка.
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Кроме этого, зоозащитница отметила, что по словам свидетелей, собака была не молодой.
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