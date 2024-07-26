Работа лабораторий "Эскулаб" парализована из-за попыток рейдерских атак совладельцев

Известная медицинская сеть "Эскулаб" приостановила работу 26 лабораторий из-за внутреннего конфликта между совладельцами предприятия.

По словам медицинского директора сети, одного из совладельцев бренда Сергея Дядюшко, его коллеги Денис Мельник и Станислав Луговский, вместе с администратором программного обеспечения Игорем Малиновским, осуществляют противоправные действия с целью получения полного контроля над компанией.

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Комментарий Дядюшко

Их действия направлены на получение контроля над "Эскулабом" с целью получения полного доступа к его финансовым потокам, для их дальнейшего направления в собственные руки, вне официального учета и без уплаты налогов,

– рассказывает Дядюшко.

Он также утверждает, что другие совладельцы предлагали проводить значительную часть денежных средств за пределами кассового учета и распределять их без уплаты налогов, однако он на это не согласился, из-за чего и подвергся рейдерским атакам, целью которых является искусственное исключение его из числа участников предприятия.

Вынужденно уволенный с должности директора Дядюшко обратился в правоохранительные органы и готовит обращение в суд.

Эта ситуация привела к временному параличу работы 26 лабораторий сети "Эскулаб" в Киеве.

По словам Дядюшко, Мельник и Луговский совместно выводят из компании наличные средства без уплаты налогов ежемесячно на сумму около 20 миллионов гривен.

И это в то время, когда ООО "Эскулаб" входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Львовской области.

