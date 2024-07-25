Об этом сообщают СМИ со ссылкой на эксперта Центра внешнеполитических исследований Назара Приходько. По его словам, в рамках отставки правительства взлетят головы многих руководителей государственных предприятий.

"В частности, как отмечают мои собеседники, будет уволен глава "Укрнафты" Сергей Корецкий, а на его место – назначен Максим Козицкий, глава Львовской ОГА", – отмечает он.

Козицкий не может занять такую должность

По мнению Приходько, Козицкий не может занять такую должность, ведь его семья ведет бизнес с чешским бизнесменом Карелом Комареком, который, со своей стороны, является многолетним партнером российского "Газпрома".

В частности, он отмечает, что отец председателя ОВА Зиновий Козицкий вместе с Карелом Комареком владеют ООО "Горизонты", которое купило специальное разрешение на Жуковскую площадь по необоснованно низкой цене в девяносто миллионов гривен в 2021 году, то есть, уже тогда, когда Максим Козицкий возглавлял ОГА.

Приходько также говорит об имеющемся конфликте интересов в возможном кадровом назначении, учитывая наличие у семьи Козицких нефтегазового бизнеса.

"По данным Prozorro, всего компании нефтегазовой группы Козицких выиграли государственных тендеров с 2017 года на 7,5 миллиарда гривен. Причем главными заказчиками в них были государственные "Укргаздобыча" и... так, правильно, "Укрнафта", на которую сейчас и хотят посадить господина Козицкого", – пишет Приходько.

По его словам, партнер Козицких Карел Комарек совместно с "Газпромом" построил газохранилище для обхода украинской ГТС и руководил им вместе с представителями российских спецслужб – в частности, бывшим резидентом ГРУ в Сирии Сергеем Трегубом и заместителем председателя правления "Газпрома" Александром Медведевым, кавалером медали "За освобождение Крыма и Севастополя".