В Киеве раздались взрывы: оккупанты попали в многоэтажку

Россия в очередной раз атаковала Киев. В ночь на 26 октября в городе были слышны взрывы.

По вражеским целям работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.

Что известно об атаке на Киев?

Из-за атаки дронов в Киеве объявили Воздушную тревогу. В Воздушных силах о 2:34 сообщали о группе дронов над городом, которая двигалась в восточном направлении. Примерно в это время в столице было шумно. Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что в Киеве работает ПВО.

Он добавил, что в результате атаки в Деснянском районе обломки БпЛА упали на несколько этажей жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Деснянском районе оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2 – 3 этажей. По другому адресу в Деснянском районе также зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.

Позже Ткаченко добавил, что последствия зафиксировали и в Оболонском районе. Обломками повреждена крыша многоэтажки.

Россия атакует Украину: коротко о главном