В Киеве раздались взрывы: оккупанты попали в многоэтажку
- В ночь на 26 октября в Киеве были слышны взрывы из-за атаки дронов.
- Обломки БпЛА упали на жилой дом в Деснянском районе, информация о пострадавших уточняется.
Россия в очередной раз атаковала Киев. В ночь на 26 октября в городе были слышны взрывы.
По вражеским целям работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.
Что известно об атаке на Киев?
Из-за атаки дронов в Киеве объявили Воздушную тревогу. В Воздушных силах о 2:34 сообщали о группе дронов над городом, которая двигалась в восточном направлении. Примерно в это время в столице было шумно. Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что в Киеве работает ПВО.
Он добавил, что в результате атаки в Деснянском районе обломки БпЛА упали на несколько этажей жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Деснянском районе оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2 – 3 этажей. По другому адресу в Деснянском районе также зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.
Позже Ткаченко добавил, что последствия зафиксировали и в Оболонском районе. Обломками повреждена крыша многоэтажки.
Россия атакует Украину: коротко о главном
В ночь на 26 октября Россия атаковала Киевскую область ударными дронами, из-за чего в области объявили воздушную тревогу. Силы ПВО работали по вражеским целям, жителей призвали не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях.
Вечером 25 октября серия взрывов прогремела в Чернигове. Враг попал в одно из предприятий города. Из-за падения обломков БпЛА на территории предприятия загорелся автомобиль. Пострадавших среди людей нет.