Киевлянка нарушила ПДД и пыталась скрыться от полиции: в ее авто обнаружили неожиданную находку

В Киеве правоохранители задержали нарушительницу правил дорожного движения. Женщина пыталась скрыться и, как оказалось, неспроста. Ведь в ее автомобиле нашли наркотики.

Интересно, что наркотические средства у женщины обнаружили при составлении административных материалов за нарушение ПДД.

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Подробности инцидента

Во время патрулирования Дарницкого района наряд патрульных заметил иномарку, нарушившую правила во время движения. Правоохранители подали сигнал для остановки водители автомобиля, однако она только ускорилась и пыталась скрыться от полиции.

Во время преследования на улице Харьковское шоссе беглец не справился с управлением и столкнулся с ограждением местного стадиона.

Нарушительницей оказалась 42-летняя местная жительница, которую правоохранители привлекли к административной ответственности. Кроме того, при осмотре авто полицейские обнаружили в салоне сумку, внутри которой были полиэтиленовые пакеты с веществами, похожими на марихуану, амфетамин и таблетки экстази. Поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения.

Какое наказание грозит женщине

По факту хранения и перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта полицейскую возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает:

штраф от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,

или исправительные работы сроком до двух лет,

или арест сроком до шести месяцев,

или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Женщина была задержана, а наркотические вещества изъята для проведения химической экспертизы.

Кстати, недавно полиция Киева случайно обнаружила женщину, которая прятала в шине своего автомобиля 12 кг запрещенных веществ.