Киевлянка нарушила ПДД и пыталась скрыться от полиции: в ее авто обнаружили неожиданную находку

20 ноября 2023, 11:21
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Источник:

Национальная полиция Украины

В Киеве правоохранители задержали нарушительницу правил дорожного движения. Женщина пыталась скрыться и, как оказалось, неспроста. Ведь в ее автомобиле нашли наркотики.

Интересно, что наркотические средства у женщины обнаружили при составлении административных материалов за нарушение ПДД.

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Подробности инцидента

Во время патрулирования Дарницкого района наряд патрульных заметил иномарку, нарушившую правила во время движения. Правоохранители подали сигнал для остановки водители автомобиля, однако она только ускорилась и пыталась скрыться от полиции.

Во время преследования на улице Харьковское шоссе беглец не справился с управлением и столкнулся с ограждением местного стадиона.

Нарушительницей оказалась 42-летняя местная жительница, которую правоохранители привлекли к административной ответственности. Кроме того, при осмотре авто полицейские обнаружили в салоне сумку, внутри которой были полиэтиленовые пакеты с веществами, похожими на марихуану, амфетамин и таблетки экстази. Поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения.

Какое наказание грозит женщине

По факту хранения и перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта полицейскую возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает:

  • штраф от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,
  • или исправительные работы сроком до двух лет,
  • или арест сроком до шести месяцев,
  • или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Женщина была задержана, а наркотические вещества изъята для проведения химической экспертизы.

Кстати, недавно полиция Киева случайно обнаружила женщину, которая прятала в шине своего автомобиля 12 кг запрещенных веществ.

Автор: Анастасія Кушпіт