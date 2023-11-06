У женщины уже была судимость раньше, и теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как правоохранители нашли у водительницы наркотики

Как рассказали правоохранители, во время отработки в Дарницком районе Киева по улице Трускавецкой они заметили автомобиль, остановившийся в лесопарковой зоне в безлюдном месте.

Водитель машины достала из багажного отделения запасное колесо и оставила на земле. После этого она положила в багажник другую автомобильную покрышку и начала движение, но полицейские ее остановили. Они осмотрели автомобиль и обнаружили 11 полиэтиленовых пакетов, спрятанных в покрышке. Еще один пакет был у женщины в сумке.

В ходе общения с ней выяснилось, что в свертках находится психотропное вещество весом около одного килограмма каждый. Полицейские изъяли свертки и предварительно установили, что женщина является наркокурьером. Подозреваемая получила оптовую партию "товара" для последующего мелкого сбыта в столице. Вывод химической экспертизы показал, что изъятое является психотропным веществом – соли Альфа-PVP,

– рассказали в полиции.

Поймалась второй раз за год: женщину уже судили за торговлю наркотиками

Злоумышленницей оказалась 38-летняя местная жительница. В этом году она уже была осуждена за сбыт наркотиков, однако была освобождена от наказания с истекшим сроком.

По факту сбыта наркотиков открыто уголовное производство, а злоумышленницы сообщили о подозрении.

В рамках проведения досудебного расследования правоохранители устанавливают происхождение психотропов и других лиц, причастных к каналу сбыта, а также проверяют подозреваемую на возможную причастность к другим преступлениям.