В Киевской области 5 подростков задержали за сексуальное насилие над 11-летней девочкой

В Киевской области задержали 5 человек из-за издевательства и сексуального насилия над 11-летней девочкой.

Девочка пришла в гости к двум подругам, которым по 15 и 17 лет. Там также находились несовершеннолетние парень и девушка в возрасте 14 и 15 лет и 22-летний мужчина. Компания употребляла алкоголь.

Кстати В Киевской области подростки катались на крыше грузовых вагонов: все закончилось трагедией

Над девочкой начали издеваться

После чего ребенка начали травить и применять физическую силу. Три девушки силой держали 11-летнюю девочку, пока 15-летний парень совершал по отношению к ней действия сексуального характера и пытался изнасиловать.

22-летний мужчина снимал издевательство на мобильный телефон. После этого компания запретила девушке сообщать кому-либо о том, что с ней случилось. Угрожали повторением ситуации.

С ребенком работают психологи

Правоохранители задержали всех злоумышленников, в суд направили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время их поместили в изолятор временного содержания.

Медики и психологи оказывают ребенку всю необходимую помощь.



Задержаный парень / Фото полиции Киевской области

Насилие на Закарпатье

В марте этого года Украину потряс еще один случай насилия и изнасилования. На Закарпатье суд вынес приговор трем несовершеннолетним насильникам, обидевшим 14-летнюю девочку.

Оказалось, еще в августе 2021 года трое парней пригласили девушку. Это были ее знакомые, так что 14-летняя жертва даже не подозревала, что ее обидят. Девочка вместе со злоумышленниками спустилась в подвал, где один из них ударил ее в живот, а другой наклонил ее голову и зажал между ног, чтобы она не сопротивлялась. После этого преступники раздели потерпевшую и по очереди ее насиловали. Это зверство злоумышленники снимали на мобильный.

Дело набрало огласку только через полтора года. Общество возмутило приговор – насильникам назначили только испытательный срок на 2 года.