Мать отвлеклась на минуту: на Киевщине полуторагодовалый мальчик умер от растворителя для краски

В Киевской области произошел трагический случай, в результате которого погиб полуторагодовалый мальчик. Ребенок выпил растворитель для краски.

Трагедия произошла в Белоцерковском районе. Мама отвлеклась на несколько минут, а ребенок в то время сделал несколько глотков из бутылки с растворителем.

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Ребенок умер в реанимации

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что ребенок нашел бутылку с остатками растворителя и выпил его. Мальчику стало плохо и его уже в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Белой Церкви.

Медики приложили все усилия для спасения мальчика, но, к сожалению, он умер в реанимации.



Растворитель для краски, которым отравился младенец / Фото Андрея Небытова

Глава столичной полиции в очередной раз призвал родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.

В России издеваются над украинскими детьми

В российской Анапе задержан мужчина, изнасиловавший пятерых девочек. Жертвами педофила стали четверо детей, которых Россия депортировала из Украины.

Как сообщают СМИ страны-террориста, педофил родом из Воронежской области. Он надругался над девушками в лагере "Счастливое детство".

Насильник вошел в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера по пяти школьниц 10 – 12 лет.

Сообщается, что четыре девочки из временно оккупированной Донецкой области, одна из Московской области. Как извращенец попал в детский лагерь, выясняется.

Известно, что у преступника уже судимость.