Зоозащитники пришли в ужас: в Краматорске семья до смерти уморила голодом домашних животных

В Краматорске семья издевалась над домашними животными. Они морили свою козу и свинью голодом. К сожалению, одно из животных умерло.

Эту историю рассказал журналист из Краматорска Алексей Ладыко. По его словам, зоозащитники наведались в семью и увидели ужасную картину.

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Уморили голодом животных

Полицейские и зоозащитники увидели во дворе привязанную козу. Животное лежало на земле обессиленное. Возле нее была трава, но дотянуться туда из-за короткой цепи было невозможно. Коза не выжила.



Козу заморили до смерти / Фото UAnimals

В конюшне также были две худые свиньи. Более того, одной из них хозяева завязали пасть, чтобы не выла от голода.

Также в доме были закрыты собака и петух.

Хозяева оправдывались, что "сами не должны есть"

Зоозащитница Карина Черкасова рассказала, хозяева животных сказали полиции, что сами нечего есть. Однако защитники отмечают, в каких бы бедах не оказался человек, он всегда должен оставаться человеком. Жестокость к животным нельзя оправдать.

Местные полицейские составили на хозяйку животных протокол за административное правонарушение, ей грозит штраф до 5100 гривен.

Организация UAnimals расценивает историю как уголовное преступление. Потому подала еще одно заявление в полицию от своего имени.