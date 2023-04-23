В полиции рассказали, что тело замученной собаки обнаружили 20 апреля около 20:00 по проспекту Героев Харькова возле станции метро "им. А.С. Масельского".

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Убийце животного грозит заключение до 8 лет

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства животных в Харькове. Следователем отдела полиции начато уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к преступлению. Правоохранители просят помочь найти преступников.

Если вы стали свидетелем или очевидцем происшествия, или владеете какой-либо информацией о гибели животного, нужно сообщить в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области, расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Невельского 1/32 или по телефону дежурной части 0572935040, 0688404049, 102.

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