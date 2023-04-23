У поліції розповіли, що тіло замордованої собаки виявили 20 квітня близько 20:00 по проспекту Героїв Харкова неподалік станції метро "ім. О.С Масельського".

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Вбивці тварини загрожує ув'язнення до 8 років

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства тварини у Харкові. Слідчим відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Санкції статті передбачають позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до злочину. Правоохоронці просять допомогти знайти злочинців.

Якщо ви стали свідком або очевидцем події чи володієте будь-якою інформацією щодо загибелі тварини, потрібно повідомити до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Невельського 1/32, або за телефоном чергової частини 0572935040, 0688404049, 102.

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