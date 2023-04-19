17 квітня правоохоронцям повідомили, що в селі Сорокотяги виявили побитого до смерті собаку. Поліцейські з'ясували, що нападник забив тварину дерев'яною палицею.

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Що загрожує кривднику

За фактом вбивства тварини слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Чоловіку інкримінують порушення частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

На Київщині чоловік палицею забив собаку до смертіНа Київщині чоловік палицею забив собаку до смерті / Фото поліція Київської області

На Київщині під час грумінгу померло цуценя: що відомо

  • 21-річна мешканка Білої Церкви віддала свого улюбленця на грумінг. Однак після процедури дівчині віддали мертву тваринку, яка померла у кімнаті салону. Через це вона звернулася до правоохоронців.
  • Власниця тваринки заявила, що працівники ветлікарні вбили її песика, якого їм довірили підстригти. Своєю чергою, адміністратори ветклініки Тетяна Білоусова та Антоніна Варварова оприлюднили допис про смерть песика.
  • Стверджують, що під час вичісування стан тварини раптово погіршився й персонал приступив до реанімаційних заходів. З проведенням серцево-легеневої реанімації відновити життєздатність не вдалося.
  • Внаслідок звернення жінки до правоохоронців, слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Його розпочали через ймовірне порушення частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".