17 апреля правоохранителям сообщили, что в селе Сорокотяги обнаружили избитую до смерти собаку. Полицейские выяснили, что нападавший забил животное деревянной палкой.
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Что угрожает обидчику
По факту убийства животного следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование. Мужчине инкриминируют нарушение части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.
В Киевской области мужчина палкой забил собаку до смерти / Фото полиция Киевской области
На Киевщине во время груминга умер щенок: что известно
- 21-летняя жительница Белой Церкви отдала своего любимца на груминг. Однако после процедуры девушке отдали мертвое животное, которое умерло в комнате салона. Поэтому она обратилась к правоохранителям.
- Владелица животного заявила, что работники ветлечебницы убили ее собачку, которую им доверили подстричь. В свою очередь, администраторы ветклиники Татьяна Белоусова и Антонина Варварова обнародовали сообщение о смерти собачки.
- Утверждают, что при вычесании состояние животного внезапно ухудшилось и персонал приступил к реанимационным мерам. С проведением сердечно-легочной реанимации восстановить жизнеспособность не удалось.
- В результате обращения женщины к правоохранителям, следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование. Его начали из-за вероятного нарушения части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными".