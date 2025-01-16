Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Перед цим над Харківщиною було зафіксовано БпЛА невстановленого типу.

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Росія запустила невідомий БпЛА

О 14:25 моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА невстановленого типу у напрямку села Руські Тишки на Харківщині.

Безпілотник продовжував свій рух над Лісним, П'ятихатками. Потім увійшов у Київському районі Харкова та рухався у напрямку Салтівського.

Схоже, по ньому працювали сили ППО. Уже о 15:11 моніторингові канали повідомили, що ціль не відстежувалася.

Внаслідок падіння БпЛА у Слобідському районі Харкова є троє постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється,

– повідомив згодом міський голова Ігор Терехов.

О 15:17 у Повітряних силах повідомили повторно про рух БпЛА у напрямку Харкова.