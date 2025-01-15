Там було чутно кілька вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Харкові

Зранку 15 січня в Повітряних силах попередили жителів Харківщини про небезпеку. Зокрема, 0 6:01 там повідомляли про ракету на півдні Харківщини, курс - північно-західний.

"Балістика з Бєлгородщини на Харківщину", – писали в ПС о 6:04. Через кілька хвилин писали, що крилата ракета з півночі Харківщини рухається на південь області. Вже через 2 хвилини там проінформували про ракети в напрямку Харкова.

О 6:10 в ПС писали, що балістика на Харківщині продовжує рух на південь.

Вже о 6:12 стало відомо, що в Харкові гучно. Зокрема, там прогриміло кілька вибухів.

У Харкові чутно серію вибухів,

– повідомили журналісти.

Через кілька хвилин стало відомо, що в місті було чутно ще один вибух.