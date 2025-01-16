Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Перед этим над Харьковщиной была зафиксирована БПЛА неустановленного типа.

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Россия запустила неизвестный БПЛА

В 14:25 мониторинговые каналы сообщали о движении БПЛА неустановленного типа в направлении села Русские Тишки Харьковской области.

Беспилотник продолжал свое движение над Лесным, Пятихатками. Затем вошел в Киевском районе Харькова и двигался в направлении Салтовского.

Уже в 15:11 мониторинговые каналы сообщили, что цель не отслеживалась.

В результате падения БПЛА в Слободском районе Харькова трое пострадавших. Информация о разрушениях уточняется,

– сообщил позже городской голова Игорь Терехов.

Двое мужчин и женщину госпитализировали в больницу.

Также повреждены 4 автомобиля и дорожное покрытие.

Вероятно, удар по Харькову был нанесен БПЛА типа "Молния".

В 15.17 в Воздушных силах сообщили повторно о движении БпЛА в направлении Харькова. По данным мониторинговых каналов, речь идет о 2 беспилотниках.