Мужчина в Кропивницком издевался над собственным сыном: какое наказание ему назначили

В Кропивницком отец совершал психологическое насилие над своим сыном. Мужчина издевался над ребенком, несмотря на запрет суда.

Собственно, об этом рассказал сам парень. Он обратился в крапивницкий центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Смотрите также "Не понимал, это Лавра или гей-клуб": бывший студент рассказал о сексуальных домогательствах в УПЦ МП

Детали дела

13-летний парень рассказал, что его отец, несмотря на решение суда об установлении графика свиданий с ребенком и игнорируя мнение ребенка, совершал к нему психологическое насилие.

Анастасия Шепеленко, адвокат ребенка, рассказала, что по выводам психологов, встречи парня с его отцом психологически травмировали ребенка, это нужно было доказать в суде.

По ее словам, суд первой инстанции отказал в выдаче ограничительного предписания, апелляционный суд удовлетворил заявление несовершеннолетнего парня. Следовательно, в течение шести месяцев отцу запретили приближаться на расстояние 100 метров к месту жительства, учебы и местам посещения ребенка.

Издевательство над детьми в Украине: коротко