Чоловік у Кропивницькому знущався над власним сином: яке покарання йому призначили

У Кропивницькому батько вчиняв психологічне насильство над своїм сином. Чоловік знущався над дитиною, попри заборону суду.

Власне, про це розповів сам хлопець. Він звернувся до кропивницького центру з надання безоплатної правової допомоги.

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Деталі справи

13-річний хлопець розповів, що його батько, попри рішення суду про встановлення графіку побачень з дитиною та ігноруючи думку дитини, вчиняв щодо нього психологічне насильство.

Анастасія Шепеленко, адвокатка дитини, розповіла, що за висновками психологів, зустрічі хлопця з його батьком психологічно травмували дитину, це треба було довести у суді.

За її словами, суд першої інстанції відмовив у видачі обмежувального припису, натомість апеляційний суд, задовольнив заяву неповнолітнього хлопця. Відтак, протягом шести місяців батькові заборонили наближатися на відстань 100 метрів до місця проживання, навчання та місць відвідування дитини.

Знущання над дітьми в Україні: коротко