Стреляли над головами и били палками: в Крыму пьяные наемники ЧВК избили посетителей кафе

Во временно оккупированном Крыму в поселке Черноморское российские наемники из бригады "Медведь" ворвались в кафе и избили посетителей. Они устроили стрельбу и издевались над людьми.

Об инциденте информирует ряд телеграмм-каналов. Нападение на посетителей кафе произошло в ночь с 23 на 24 февраля, передает 24 Канал.

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Некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии

Как сообщает "Крым. Реалии", на видео – российские военные 81-й добровольческой бригады "Медведь". Они ворвались в кафе "Крепость" в поселке Черноморское и начали избивать посетителей. Нападение ЧВК на мирное население зафиксировали камеры наблюдения.

Так, на кадрах видно, что один из российских военных начал стрелять в воздух рядом с головами людей. Те, кто не выполнял приказы, били палками и силой валили на землю. Били, как утверждают в сети, и женщин, и мужчин. Одна из жен, чей муж пострадал во время нападения, утверждает, что сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.

Мой любимый человек в тяжелом состоянии в больнице. (которого избили, на стуле сидит). Друзья, помогите распространить видео и придать огласке. Чтобы завтра это не повторилось с вашими детьми и любимыми людьми. У меня сердце кровью обливается от зверства,

– написала она в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Российские наемники из ЧВК напали на посетителей кафе: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, чувствительный контент! 18+)

Впоследствии девушка, муж которой пострадал во время нападения рассказала детали российскому оппозиционному изданию "Важные истории". По ее словам, двое лысоватых хамоватых мужчин – это российские военные, которые имеют высокие должности.

Они выпивали и отмечали 23 февраля в кафе. Они конфликтовали с людьми в кафе, им что-то не понравилось, и они вызвали подкрепление из подразделения "Медведь". Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их бить. Причем конфликт у них возник не с людьми на балконе. Моего парня посадили на стул и начали жестоко бить дубинками. Также досталось его брату, который пытался за него вступиться, и друзьям. Когда мы пытались выяснить имена этих людей, нам сообщили, что дело будут пытаться замять. Это сообщили люди, которые касаются военных, скажем так,

– заявила девушка пострадавшего.

Что известно о бригаде "Медведи"

Добровольческая 81-я бригада "Медведь" создана в 2023 году во временно оккупированном Крыму. Они входят в состав частной военной компании "Редут", которую контролирует российское минобороны. Информации о них не так много в сети. Вероятно, "Медведь" базируется в военном городке в селе Перевальное.

Также в сети как-то сообщали, что на полигоне, где до аннексии Крыма проводила тренировки 36-я отдельная бригада береговой обороны Украины, сейчас базируется бригада "Медведь". На том же полигоне наемники проводили тренировки "народного ополчения Крыма". Однако у так называемого "главы Крыма" отрицают связь с ЧВК.