В метро Лондона женщина совершила сексуальное насилие над мужчиной: ее разыскивает полиция

На одной из станций лондонского метро произошло сексуальное насилие над мужчиной. Подозреваемую разыскивают правоохранители.

По предварительной информации, случай произошел вечером на эскалаторе. Британская транспортная полиция опубликовала записи камер видеонаблюдения и заявила, что хочет прояснить инцидент.

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Женщину разыскивает полиция

На эскалаторе девушка попыталась обнять мужчину, а когда он пытался вырваться, "совершила над ним сексуальное насилие". Детали в полиции не сообщают.



Женщина совершила сексуальное насилие над мужчиной / Фото BBC

Сразу после инцидента женщина в сопровождении подруги сошла с эскалатора и села в поезд метро.

Полиция разыскивает злоумышленницу / Фото BBC

Добавим, что в Лондоне проводятся кампании по противодействию случаям сексуальных притязаний в общественном транспорте. В частности, на станциях метро разместили плакаты с просьбой к пассажирам помогать пострадавшим и вмешиваться в ситуацию.

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