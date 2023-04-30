В метро Лондона женщина совершила сексуальное насилие над мужчиной: ее разыскивает полиция
Источник:BBC
На одной из станций лондонского метро произошло сексуальное насилие над мужчиной. Подозреваемую разыскивают правоохранители.
По предварительной информации, случай произошел вечером на эскалаторе. Британская транспортная полиция опубликовала записи камер видеонаблюдения и заявила, что хочет прояснить инцидент.
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Женщину разыскивает полиция
На эскалаторе девушка попыталась обнять мужчину, а когда он пытался вырваться, "совершила над ним сексуальное насилие". Детали в полиции не сообщают.
Женщина совершила сексуальное насилие над мужчиной / Фото BBC
Сразу после инцидента женщина в сопровождении подруги сошла с эскалатора и села в поезд метро.
Добавим, что в Лондоне проводятся кампании по противодействию случаям сексуальных притязаний в общественном транспорте. В частности, на станциях метро разместили плакаты с просьбой к пассажирам помогать пострадавшим и вмешиваться в ситуацию.
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