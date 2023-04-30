У метро Лондона жінка здійснила сексуальне насильство над чоловіком: її розшукує поліція

На одній зі станцій лондонського метро сталось сексуальне насильство над чоловіком. Наразі підозрювану розшукують правоохоронці.

За попередньою інформацією, випадок трапився ввечері на ескалаторі. Британська транспортна поліція опублікувала записи з камер відеоспостереження і заявила, що хоче прояснити інцидент.

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Жінку розшукує поліція

На ескалаторі дівчина спробувала обійняти чоловіка, а коли він намагався вирватися, "вчинила над ним сексуальне насильство". Деталі у поліції не повідомляють.



Жінка вчинила сексуальне насильство над чоловіком / Фото BBC

Відразу після інциденту жінка в супроводі подруги зійшла з ескалатора і сіла в поїзд метро.

Поліція розшукує зловмисницю / Фото BBC

Додамо, що у Лондоні проводять кампанію щодо протидії випадкам сексуальних домагань у громадському транспорті. Зокрема, на станціях метро розмістили плакати з проханням до пасажирів допомагати постраждалим і втручатися в ситуації.

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