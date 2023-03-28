Мовляв, все неоднозначно, бо школярка:

курила і викладала фотографії з цим в інстаграм;

матюкалася і є свідки;

сама пішла;

теж пересилала відео зі зґвалтуванням;

її мама поїхала на заробітки і лишила дітей на бабцю.

Насправді усе дуже однозначно, якщо ми таки рухаємося в цивілізацію і навіть ратифікували Стамбульську конвенцію.

Актуально "Це ж хлопчики": чому смикати за косички – це про насилля

Американці використовують концепцію FRIES, щоб пояснити своїй молоді, що таке згода. Корисна річ.

Що таке активна згода

Freely given – згода є добровільною. Не під тиском, не через погрози або шантаж. Якщо людина без свідомості під впливом алкоголю чи речовин, то це не згода на секс. Навіть, якщо до того ця людина сама напилася.

Reversible – згода є відкличною. Вчора казала/казав "так", а сьогодні – не факт. Прийшла на побачення і передумала – значить, згоди нема. Навіть, якщо ви в цей момент вже роздягнені у ліжку. Вийшла заміж/одружився і не хоче – нема згоди.

Informed – згода є інформованою. Якщо ідемо пити чай, дивитися кіно або грати в карти, то згода була на це. На продовження треба отримати згоду, якщо є бажання продовжити.

Enthusiastic – згода є активною. Якщо партнер(ка) перелякано киває, стоїть як камінь і не проявляє ентузіазму – це не згода. Якщо один затис голову дівчини між колінами, поки інший її ґвалтує, а третій це знімає, то це взагалі не схоже на активну згоду.

Навіть якщо вона не кричить і не пручається. Потрібна "активна згода", щоб зрозуміти, що згода є, а не "активна незгода", щоб визначити, що згоди нема.

Specific – згода є чіткою. Якщо домовилися про захищений секс, то він має бути захищений. Якщо домовилися про одне (наприклад, обійматися і цілуватися у ліжку), а про інше (наприклад, секс з проникненням) – ні, то згода є лише на те, про що домовилися.

Важливо Помилка імператора: як Сі ненароком консолідував Захід проти Імперії Зла

Чи вона курить, чи матюкається, як вдягається, як вчиться і хто її батьки – для визначення, чи була згода, не має значення взагалі.

Вам цілком може не сподобатися, якщо ви розраховували на секс і наче до того йшло, але стався облом. Тільки відповідь на цю нормальну людську емоцію – не брати силою, а шукати іншого партнера, який погодиться бути з вами так, як вам подобається.