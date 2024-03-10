В Лос-Анджелесе вспыхнула ферма, где выращивали марихуану: город накрыл густой дым

В Лос-Анджелесе горит нелегальная ферма марихуаны. Люди страдают от серого едкого дыма, который окутал город. Некоторых пожарных, которые занимались тушением, госпитализировали.

Пожар вспыхнул утром 9 марта. Брайан Хамфри, представитель пожарной службы Лос-Анджелеса беспокоится, что он мог возникнуть в результате горения химикатов внутри здания.

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Семь пожарных пострадали

Пятерых пожарных госпитализировали после того, как заметили необычное ощущение жжения на лице во время ликвидации пожара.

Это были опытные пожарные, которые почувствовали что-то необычное,

– сказал представитель пожарной службы Лос-Анджелеса.

По словам Хамфри, ни один из пожарных, кроме жжения на лице, не имеет других жалоб. И у них нет проблем с дыханием. К вечеру пожарных уже выписали из больницы и они вернулись к работе.

Впоследствии ранения получили еще двое пожарных. На момент написания публикации их осматривали медики и они ожидали машины экстренной скорой.

Люди, которые сообщили о пожаре на промышленной полосе, сказали, что внутри здания могут находиться еще несколько человек. Однако поисковые собаки-спасатели никого не нашли.

Пожар в Лос-Анджелесе: смотрите видео

Причину пожара еще расследуют

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса заявил, что есть опасения, что пожарные отреагировали на химикаты внутри здания.

Причину пожара пока расследуют. Пока непонятно, выращивали ли внутри каннабис в помещении. Информации нет, ведь ферма была нелегальной.