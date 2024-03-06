Возгорание произошло 5 марта на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле. Решением Киевского городского совета указанная территория объявлена ландшафтным заказником местного значения.
Смотрите также В Киеве на Осокорках масштабный пожар: в КГГА сказали, что огонь ликвидировали
Устанавливают причины
Правоохранители установили, что выгорело около трех гектаров сухостоя. Пожар удалось локализовать и ликвидировать. К счастью, пострадавших нет.
По данному факту в полиции Киева начали уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.
Правоохранители устанавливают причины возгорания и лиц, которые могут быть причастны к возникновению возгорания в Киеве.
В КГВА прокомментировали этот пожар
- Экоактивисты считают, что территорию парка намеренно подожгли недобросовестные застройщики. Правоохранители будут расследовать и эту версию пожара на Осокорках.
- Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи. Территория имеет природоохранный статус – уничтожение флоры и фауны там строго запрещено.
- За такие действия уголовный кодекс Украины предусматривает штраф 8,5 миллиона гривен или лишение свободы на 3 года,