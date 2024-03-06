Возгорание произошло 5 марта на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле. Решением Киевского городского совета указанная территория объявлена ландшафтным заказником местного значения.

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Устанавливают причины

Правоохранители установили, что выгорело около трех гектаров сухостоя. Пожар удалось локализовать и ликвидировать. К счастью, пострадавших нет.

По данному факту в полиции Киева начали уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.

Правоохранители устанавливают причины возгорания и лиц, которые могут быть причастны к возникновению возгорания в Киеве.

В КГВА прокомментировали этот пожар