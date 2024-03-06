Займання сталося 5 березня на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж та Тягле. Рішенням Київської міської ради зазначена територія оголошена ландшафтним заказником місцевого значення.

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Встановлюють причини

Правоохоронці встановили, що вигоріло близько трьох гектарів сухостою. Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати. На щастя, постраждалих немає.

За вказаним фактом у поліції Києва розпочали кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.

Правоохоронці встановлюють причини загоряння та осіб, які можуть бути причетними до виникнення займання у Києві.

У КМВА прокоментували цю пожежу