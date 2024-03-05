Наразі на місці працюють рятувальники, намагаючись приборкати вогонь. Про це у коментарі 24 Каналу повідомили у ДСНС міста Києва.
До теми У Києві на Борщагівці в районі ринку сталася сильна пожежа
У Києві на відкритій місцевості сталася пожежа
У мережі ввечері 5 березня з'явилося відео, де очевидиця повідомляє про масштабну пожежу в районі Осокорківських луків у Києві. На кадрах можна побачити, що вогонь спалахнув на великій площі.
У Києві сталася пожежа в районі Осокорків: дивіться відео
За словами киянки, що зняла відео, рятувальники не можуть під'їхати до місця займання, оскільки туди немає дороги. Жителям Дарницького району столиці радили зачинити вікна, щоб не дихати гаром.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва у коментарі 24 Каналу повідомили, що пожежа сталася біля озера Тягле.
Попередньо, горить в мікрорайоні Бортничі біля озера суха трава й очерет. Травмованих і загиблих немає,
– зазначили рятувальники.
У ДСНС також наголосили, що причина пожежі наразі невідома. Її встановлять пізніше і повідомлять про це громадськість.
Цього дня у Києві вже була пожежа
- Вдень у Києві 5 березня помітили масштабну пожежу в Борщагівському районі. Вогонь спалахнув на території місцевого ринку.
- У коментарі 24 Каналу ДСНС у місті Київ розповіли, що вже відбулася ліквідація вогню. За інформацією рятувальників, на місці подій було загоряння двох кіосків, площею 50 квадратних метрів. Постраждалих внаслідок пожежі – не було.
- За два дні до цього вогонь у Києві спалахнув в районі Кіностудії імені Олександра Довженка. У ДСНС заперечили інформацію, що пожежа була безпосередньо у будівлі студії, а сказали, що вогонь спалахнув в окремо розташованій відселеній будівлі.
- У службі також зазначили, що загоряння було локалізовано о 11:50 площею 10 квадратних метрів та о 12:03 – ліквідовано. На місці працювали 10 рятувальників, а також 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.