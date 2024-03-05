Сейчас на месте работают спасатели, пытаясь обуздать огонь. Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в ГСЧС города Киева.
К теме В Киеве на Борщаговке в районе рынка произошел сильный пожар в районе рынка
В Киеве на открытой местности произошел пожар
В сети вечером 5 марта появилось видео, где очевидец сообщает о масштабном пожаре в районе Осокорковских лугов в Киеве. На кадрах можно увидеть, что огонь вспыхнул на большой площади.
В Киеве произошел пожар в районе Осокорков: смотрите видео
По словам киевлянки, снявшей видео, спасатели не могут подъехать к месту возгорания, поскольку туда нет дороги. Жителям Дарницкого района столицы советовали закрыть окна, чтобы не дышать гарью.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева в комментарии 24 Каналу сообщили, что пожар произошел возле озера Тягле.
Предварительно, горит в микрорайоне Бортничи возле озера сухая трава и камыш. Травмированных и погибших нет,
– отметили спасатели.
В ГСЧС также отметили, что причина пожара пока неизвестна. Ее установят позже и сообщат об этом общественность.
В этот день в Киеве уже был пожар в этот день
- Днем в Киеве 5 марта заметили масштабный пожар в Борщаговском районе. Огонь вспыхнул на территории местного рынка.
- В комментарии 24 Канала ГСЧС в городе Киев рассказали, что уже состоялась ликвидация огня. По информации спасателей, на месте событий было возгорание двух киосков, площадью 50 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара – не было.
- За два дня до этого огонь в Киеве вспыхнул в районе Киностудии имени Александра Довженко. В ГСЧС опровергли информацию, что пожар был непосредственно в здании студии, а сказали, что огонь вспыхнул в отдельно стоящем отселенном здании.
- В службе также отметили, что возгорание было локализовано в 11:50 площадью 10 квадратных метров и в 12:03 – ликвидировано. На месте работали 10 спасателей, а также 2 единицы основной пожарно-спасательной техники.