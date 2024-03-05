Сейчас на месте работают спасатели, пытаясь обуздать огонь. Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в ГСЧС города Киева.

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В Киеве на открытой местности произошел пожар

В сети вечером 5 марта появилось видео, где очевидец сообщает о масштабном пожаре в районе Осокорковских лугов в Киеве. На кадрах можно увидеть, что огонь вспыхнул на большой площади.

В Киеве произошел пожар в районе Осокорков: смотрите видео

По словам киевлянки, снявшей видео, спасатели не могут подъехать к месту возгорания, поскольку туда нет дороги. Жителям Дарницкого района столицы советовали закрыть окна, чтобы не дышать гарью.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева в комментарии 24 Каналу сообщили, что пожар произошел возле озера Тягле.

Предварительно, горит в микрорайоне Бортничи возле озера сухая трава и камыш. Травмированных и погибших нет,

– отметили спасатели.

В ГСЧС также отметили, что причина пожара пока неизвестна. Ее установят позже и сообщат об этом общественность.

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