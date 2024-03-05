Сьогодні, 5 березня, в столичній Борщагівці на ринку виникла пожежа. У коментарі 24 Каналу ГУ ДСНС у місті Києві розповіли, що вже відбулася її ліквідація. За їхньою інформацією, було загоряння двох кіосків, площею 50 квадратних метрів. Також повідомили, що, на щастя, постраждалих немає.

Дивіться також У мережі заявили, що в Києві горіла кіностудія Довженка: у ДСНС пояснили, що сталося насправді

Що відомо про пожежу на Борщагівці

У Києві на Борщагівці у вівторок, 5 березня, сталася пожежа на ринку.

Пожежа на ринку: дивіться відео

На відео можна побачити, як чорний стовп диму здіймався високо в гору. Так, відомо, що на території столичного ринку на Борщагівці загорілося два кіоски.

У Києві на Борщагівці в районі ринку спалахнула пожежа: дивіться відео

Відео з чималим задимленням очевидці публікували у своїх соціальних мережах.

Пожежа на ринку на Борщагівці: дивіться відео

На Київщині стався вибух у житловому будинку