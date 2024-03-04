Повідомлення про вибух в Обухівському районі надійшло до рятувальників о 05:46 4 березня. Причини ще встановлюють.
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Що відомо про вибух у Трипіллі
На місце події виїхали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Українка та 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Обухів.
По прибуттю рятувальників встановлено, що відбувся вибух та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Внаслідок вибуху зазнала термічних опіків жінка 1954 року народження,
– зазначили в ДСНС.
Вибух зруйнував будинок / Фото ДСНС
Пожежу ліквідували о о 06:35. На місці пряцювало 9 осіб і 2 одиниці техніки. Що саме спричинило вибух, ще встановлюють.
Наслідки вибуху в селі Трипілля: дивіться відео
У Львові стався вибух газу
- Ввечері 23 лютого на вулиці Княгині Ольги у Львові прогримів вибух.
- Згодом у ДСНС повідомили, що о 20:48 у двоповерховому приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого зруйновано стіну з подальшим горінням.
- Постраждали четверо людей – дві дитини і стільки ж жінок. Їх доставили до лікарні з опіками.
- На жаль, під завалами знайшли тіла трьох жертв.