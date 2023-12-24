Одними з перших на місце вибуху будинку у Львові прибули поліцейські. Вони допомагали рятувальникам діставати людей з-під завалів.
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Поліція показала наслідки трагічного вибуху
Правоохоронці показали відеозапис з місця вибуху в будинку на вулиці Княгині Ольги, який забрав життя трьох людей. На кадрах видно палаючий будинок та десятки рятувальників.
Відео з місця події:
Вибух у житловому будинку у Львові… Патрульні пліч-о-пліч з іншими службами долучилися до порятунку людей з-під завалів Серед перших на місце вибуху у житловому будинку, що на вулиці Княгині Ольги, приїхали два екіпажі патрульних 2-го батальйону. Негайно, попри усі ризики, кинулися пліч-о-пліч з рятувальниками людям на допомогу,
– повідомили у Нацполіції.
Поліцейські розповіли, що на місце події приїхали додаткові екіпажі патрульних та групи ТОР патрульної поліції. Під час рятувальних робіт правоохоронці забезпечували охорону периметра та регулювали рух.
Що відомо про постраждалих
З-під завалів вдалося врятувати 5-ох людей. Їх шпиталізували. На жаль, троє людей загинули. Відомо, що внаслідок вибуху загинули 82-річна жінка та двоє чоловіків у віці 37 і 75 років.
Серед поранених, які перебувають у лікарні, 7-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
- О 20:48 23 грудня у Львові на вулиці Княгині Ольги трапився вибух, який зруйнував стіну та спричинив сильну пожежу.
- Попередньо, причиною трагедії став вибух газоповітряної суміші у гаражі житлового годинку.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і почали розслідування. Вони зазначили, точні причини вибуху встановлять слідчі.