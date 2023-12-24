Одними з перших на місце вибуху будинку у Львові прибули поліцейські. Вони допомагали рятувальникам діставати людей з-під завалів.

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Поліція показала наслідки трагічного вибуху

Правоохоронці показали відеозапис з місця вибуху в будинку на вулиці Княгині Ольги, який забрав життя трьох людей. На кадрах видно палаючий будинок та десятки рятувальників.

Відео з місця події:

Вибух у житловому будинку у Львові… Патрульні пліч-о-пліч з іншими службами долучилися до порятунку людей з-під завалів Серед перших на місце вибуху у житловому будинку, що на вулиці Княгині Ольги, приїхали два екіпажі патрульних 2-го батальйону. Негайно, попри усі ризики, кинулися пліч-о-пліч з рятувальниками людям на допомогу,

– повідомили у Нацполіції.

Поліцейські розповіли, що на місце події приїхали додаткові екіпажі патрульних та групи ТОР патрульної поліції. Під час рятувальних робіт правоохоронці забезпечували охорону периметра та регулювали рух.

Що відомо про постраждалих

З-під завалів вдалося врятувати 5-ох людей. Їх шпиталізували. На жаль, троє людей загинули. Відомо, що внаслідок вибуху загинули 82-річна жінка та двоє чоловіків у віці 37 і 75 років.

Серед поранених, які перебувають у лікарні, 7-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження