Сообщение о взрыве в Обуховском районе поступило к спасателям в 05:46 4 марта. Причины еще устанавливаются.

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Что известно о взрыве в Триполье

На место происшествия выехали спасатели 17-й Государственной пожарно-спасательной части города Украинка и 16-й Государственной пожарно-спасательной части города Обухов.

По прибытию спасателей установлено, что произошел взрыв и разрушение частного жилого дома, в результате чего возник пожар. В результате взрыва получила термические ожоги женщина 1954 года рождения,
– сообщили в ГСЧС.

Взрыв в селе Триполье 4 мартаВзрыв разрушил дом / Фото ГСЧС

Пожар ликвидировали в 06:35. На месте работали 9 человек и 2 единицы техники. Что именно вызвало взрыв, еще устанавливают.

Последствия взрыва в селе Триполье: смотрите видео

Во Львове произошел взрыв газа

  • Вечером 23 февраля на улице Княгини Ольги во Львове прогремел взрыв.
  • Вскоре в ГСЧС сообщили, что в 20:48 в двухэтажном частном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего разрушена стена с последующим горением.
  • Пострадали четыре человека, – два ребенка и столько же женщин. Их доставили в больницу с ожогами.
  • К сожалению, под завалами нашли тела трех жертв.