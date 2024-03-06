Экоактивисты считают, что территорию парка намеренно подожгли недобросовестные застройщики. Правоохранители будут расследовать и эту версию пожара на Осокорках.
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Последствия пожара в экопарке
По предварительным данным, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".
Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи. Территория имеет природоохранный статус – уничтожение флоры и фауны там строго запрещено.
За такие действия уголовный кодекс Украины предусматривает штраф 8,5 миллиона гривен или лишение свободы на 3 года,
– сообщили в КГВА.
Сейчас на территории экопарка установили дежурство пожарных подразделений ГСЧС и расчета БПЛА для мониторинга возможных повторных возгораний.
Правоохранители будут расследовать причины пожара
Начальник КГВА Серий Попко заявил, что по его поручению правоохранительные органы, экологические службы и другие уполномоченные ведомства выясняют причины и последствия пожара на Осокорковских озерах.
О причинах пожара – еще вчера я обратился к правоохранителям по расследованию происшествия. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог,
– сказал Попко.
Он добавил, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого УП ГУ НП в Киеве.
Что известно о пожаре на Осокорках
- Вечером 5 марта возле озера Тягле на Осокорках возник пожар на площади примерно трех гектаров.
- Спасатели зафиксировали, что произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории. Тушение пожара было затруднено подтоплением подъездных путей.
- Кроме спасателей к ликвидации огня присоединились экоактивисты и неравнодушные жители Киева.