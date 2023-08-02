В Марганце раздался мощный взрыв в админздании: есть раненый мужчина

В Марганце на Днепропетровщине в помещении админздания раздался взрыв. Предварительно, неизвестный мужчина взорвал боеприпас.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства уточняют.

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В Марганце в админздании раздался взрыв

По предварительной информации, неизвестный мужчина взорвал боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения. К счастью, другие граждане не пострадали.

Взрыв произошел в 8:56. Правоохранители рассказали, что мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

На место происшествия прибыли работники полиции. Во время переговоров с правоохранителями он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас.

Полицейские на месте оказали злоумышленнику медицинскую помощь. Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.



Мужчина взорвал гранату / фото полиции



Мужчина получил ранение / фото полиции

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