Взрыв произошел 2 апреля в возле жилого дома. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина.
Обратите внимание Во Львове в квартире могла взорваться граната: в сети сообщают о жертвах
Что известно о взрыве в Белой Церкви
По словам правоохранителей, около 14:00 житель Белой Церкви сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину. Как оказалось, 59-летний умерший болел и имел пороки ног. Возле его тела обнаружили на месте чеку.
В настоящее время на месте работают полицейские, патрульная полиция, спасатели и медики.
Что происходит на месте трагедии / фото полиции
Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов подтвердил, что пожилой мужчина взорвался на гранате в Белой Церкви. Предварительная версия трагедии – суицид.
В Белой Церкви мужчина совершил суицид: смотрите видео
Другие подобные случаи
- Накануне во Львове 31 марта прогремел мощный взрыв в жилом доме. Произошло это по улице Замарстыновской, 150. Жители части Шевченковского района жаловались на отключения света. Предварительно, там могла взорваться граната.
- Полиция подтвердила данные о жертве. Правоохранители также отметили, что причиной взрыва стала граната. По крайней мере, такова предварительная версия.
- Как оказалось, взрыв травмировал гостя – 44-летнего жителя Чернигова. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
- К тому же хозяин дома, 52-летний львовянин, получил тяжелые травмы. Его госпитализировали и за его жизнь борются медики.
- В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в доме.