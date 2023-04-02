Взрыв произошел 2 апреля в возле жилого дома. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина.

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Что известно о взрыве в Белой Церкви

По словам правоохранителей, около 14:00 житель Белой Церкви сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину. Как оказалось, 59-летний умерший болел и имел пороки ног. Возле его тела обнаружили на месте чеку.

В настоящее время на месте работают полицейские, патрульная полиция, спасатели и медики.

Что происходит на месте трагедии / фото полиции

Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов подтвердил, что пожилой мужчина взорвался на гранате в Белой Церкви. Предварительная версия трагедии – суицид.

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