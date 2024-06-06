В Москве неизвестный устроил стрельбу: есть погибший, нападавшего ищут
В России неизвестный устроил стрельбу в одном из районов Москвы. Мужчина расстреливал прохожих посреди дня.
Об этом сообщают в росСМИ. Известно, что в результате стрельбы есть погибшие, передает 24 Канал.
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В Москве неизвестный устроил стрельбу
В западной части Москвы произошла стрельба. Так, неизвестный мужчина, который был одет в черную одежду, открыл огонь из автомата.
Впоследствии в сети уточнили, что стрельба произошла в районе Фили-Давыдково на улице Алексея Свиридова. В результате стрельбы погиб 1 человек.
В Москве погиб мужчина в результате стрельбы / Фото московской прокуратуры
Нападающего пока не задержали. Полиция объявила неизвестного в розыск, а также открыла дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Полицейские и кареты скорой на месте стрельбы / Фото из росСМИ
В российском министерстве внутренних дел уже заявили, что эта стрельба – заказное убийство, впрочем, какие мотивы были у нападающего, точно неизвестно. Сейчас в Москве объявили план "Перехват".
Свидетели рассказали, что когда нападающий начал стрелять, то люди начали убегать. Некоторые прятались в подъездах многоэтажек.
В сети также опубликовали фото погибшего мужчины. Как пишут российские телеграм-каналы, убили 34-летнего Константина Балишанский
Также есть информация, что убитый имел судимость. В СМИ также сообщают, что Константин работал в компании своего отца Андрея Балишанского, который возглавляет Mediasystem Group.
Мужчина, которого застрелили в Москве / Фото с российских тг-каналов
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Нападающий преследовал жертву
Как пишут в росСМИ, нападающий начал преследовать жертву еще во дворах. В тг-каналах публикуют кадры, на которых видно, как мужчина убегает от нападающего с автоматом. Злоумышленник останавливается и делает несколько выстрелов, а затем продолжает преследование.
Жертву стрелок догнал возле стройплощадки, после очередного выстрела мужчина упал, а убийца совершил еще несколько выстрелов.
РосСМИ также пишут, что погибший живет в соседнем с местом преступления дворе.