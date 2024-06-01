В конце концов самого нападающего задержала немецкая полиция. Само видео с нападением на политика сейчас активно распространяют в соцсетях.
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На немецкого политика совершили покушение во время прямого эфира
Журналисты CBS рассказали, что Михаэль Штюрценбергер подвергся нападению мужчины с ножом на центральной рыночной площади Мангейма примерно в 11:45 по местному времени. Штюрценбергер участвовал в митинге, организованном Гражданским движением Pax Europa, который называет себя "антиисламистским".
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина нападает с ножом на нескольких человек. Это произошло во время прямого эфира с самого митинга.
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Городская полиция подтвердила инцидент и сообщила, что три человека, в том числе один полицейский, получили ранения. Но дальнейшей опасности для населения нет, поскольку нападавшего задержали.
Один человек напал на нескольких человек с ножом и ранил их. Затем против нападавшего было применено огнестрельное оружие. В результате нападавший также получил ранения,
– говорится в заявлении полиции Мангейма.
Полиция не предоставила никакой информации о тяжести ранений или личности причастных. Штефани Кизина, коллега Штюрценбергера, рассказала местному репортеру немецкой газеты Bild, что ему "немедленно сделали операцию" после ножевого ранения в лицо и ногу. Кроме того, его ранения не угрожают жизни.
На место происшествия также были направлены спасательные и экстренные службы, включая вертолет медиков. Стоит отметить, что Михаэль Штюрценбергерг является немецким ультраправым политическим активистом и критиком ислама.
Ранее в Германии убили 2 украинцев
- В баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее 27 апреля нашли 2 украинцев с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау. Жертвами оказались мужчины 36 и 23 лет соответственно.
- Немецкая полиция 28 апреля сообщила о задержании подозреваемого в двойном убийстве. Как оказалось, это был россиянин, хотя его мотивы преступления, так и остались непонятными.
- Издание Spiegel предполагает, что нападавший мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в полиции предполагают, что россиянин мог быть знаком с украинцами, ведь есть свидетели, которые видели мужчин вместе раньше.