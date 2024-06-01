Зрештою самого нападника затримала німецька поліція. Саме відео з нападом на політика наразі активно розповсюджують у соцмережах.

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На німецького політика скоїли замах під час прямого ефіру

Журналісти CBS розповіли, що Міхаель Штюрценбергер піддався нападу чоловіка з ножем на центральній ринковій площі Мангейма приблизно об 11:45 за місцевим часом. Штюрценбергер брав участь у мітингу, організованому Громадянським рухом Pax Europa, який називає себе "антиісламістським".

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як чоловік нападає з ножем на кількох людей. Це сталося під час прямого ефіру з самого мітингу.

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Міська поліція підтвердила інцидент і повідомила, що троє людей, у тому числі один поліцейський, зазнали поранень. Але подальшої небезпеки для населення немає, оскільки нападника затримали.

Одна людина напала на кількох людей з ножем і поранила їх. Потім проти нападника була застосована вогнепальна зброя. В результаті нападник також зазнав поранення,

– йдеться в заяві поліції Мангейма.

Поліція не надала жодної інформації про тяжкість поранень або особи причетних. Штефані Кізіна, колега Штюрценбергера, розповіла місцевому репортеру німецької газети Bild, що йому "негайно зробили операцію" після ножового поранення в обличчя та ногу. Окрім того, його поранення не загрожують життю.

На місце події також були направлені рятувальні та екстрені служби, включно з гелікоптером медиків. Варто зазначити, що Міхаель Штюрценбергерг є німецьким ультраправим політичним активістом і критиком ісламу.

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