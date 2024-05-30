Перехожі намагалися врятувати водія та пасажирів, які опинилися у вогняній пастці. Наслідки ДТП також усували 60 рятувальників.

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Поліція назвала причиною аварії "одиночну гонку"

Як повідомили у поліції та пожежній службі, автомобіль летів на шаленій швидкості. Його розвернуло на 180 градусів, а тоді він протаранив бетонну стіну біля Храму-пам’ятника та загорівся. Інцидент стався у районі Шарлоттенбург в західній частині Берліна.

В аварії загинула жінка. Ще троє людей отримали важкі травми, двоє з них знаходяться у критичному стані. За уточненням Мorgenpost, у салоні були дві жінки і двоє чоловіків 20, 25 і 27 років.

Рятувальники розповіли, що самостійно врятуватися вдалося лише одному пасажиру. Інших довелося витягувати із понівеченої автівки.

Легкі травми отримали також п'ятеро очевидців аварії, які ще до прибуття рятувальників намагалися надати першу допомогу постраждалим. До лікарні також доставили двох поліцейських, які надихалися диму.

Поліцейські підтвердили, що BMW був на українських номерах і назвали причиною аварії "одиночну гонку", тобто величезну швидкість, з якою авто мчало через Шарлоттенбург. Окрім того, поліція хоче ретельніше оглянути ремені безпеки уламків автомобіля. Можливо, учасники ДТП не були пристебнуті.

У Берліні розбився автомобіль на українських номерах / Фото Morris Pudwell

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