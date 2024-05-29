Аварія сталася в ніч проти 29 травня у Гданську. Поліція хотіла перевірити документи у водія автомобіля, але той почав втікати.

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Автівка врізалася у дерево та перекинулася

У поліції Гданська розповіли, що о 00:15 на головній автомагістралі агломерації Труймясто у місті Вейгерово дорожня поліція за допомогою світлових і звукових сигналів спробувала зупинити автомобіль Audi А4 для огляду. Водій не послухався сигналів і прискорив рух авто.

Погоня почалася у Вейгерово, а закінчилася у Гданську. Відстань між цими містами приблизно 40 кілометрів. Її водій подолав за 20 хвилин із середньою швидкістю 150 – 160 кілометрів за годину.

Шлях, який подолав автомобіль, втікаючи від поліції / Фото Тrojmiasto

Водій на великій швидкості тікав вулицями Гдині, Сопота, а потім Гданська, де втратив контроль над авто. Воно врізалося у дерево і перекинулося,

– розповіли польські поліцейські.

Не зважаючи на реанімаційні заходи, водій загинув на місці. У польській поліції розповіли, що ним виявився 16-річний хлопець з України.

У машині також був 17-річний пасажир. Пізніше видання Тrojmiasto повідомило, що його доставили живим у лікарню. Але, на жаль, лікарі врятувати життя другому українцю також не змогли.

Наразі ведуться слідчі дії та встановлюються обставити події.

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