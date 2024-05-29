Аварія сталася в ніч проти 29 травня у Гданську. Поліція хотіла перевірити документи у водія автомобіля, але той почав втікати.
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Автівка врізалася у дерево та перекинулася
У поліції Гданська розповіли, що о 00:15 на головній автомагістралі агломерації Труймясто у місті Вейгерово дорожня поліція за допомогою світлових і звукових сигналів спробувала зупинити автомобіль Audi А4 для огляду. Водій не послухався сигналів і прискорив рух авто.
Погоня почалася у Вейгерово, а закінчилася у Гданську. Відстань між цими містами приблизно 40 кілометрів. Її водій подолав за 20 хвилин із середньою швидкістю 150 – 160 кілометрів за годину.
Шлях, який подолав автомобіль, втікаючи від поліції / Фото Тrojmiasto
Водій на великій швидкості тікав вулицями Гдині, Сопота, а потім Гданська, де втратив контроль над авто. Воно врізалося у дерево і перекинулося,
– розповіли польські поліцейські.
Не зважаючи на реанімаційні заходи, водій загинув на місці. У польській поліції розповіли, що ним виявився 16-річний хлопець з України.
У машині також був 17-річний пасажир. Пізніше видання Тrojmiasto повідомило, що його доставили живим у лікарню. Але, на жаль, лікарі врятувати життя другому українцю також не змогли.
Наразі ведуться слідчі дії та встановлюються обставити події.
У Гданську на смерть розбилися двоє українських підлітків / Фото Пожежної охорони Гданська
У Польщі в ДТП загинуло двоє українців та білорус
- У Варшаві на початку травня сталася смертельна ДТП. Автомобіль BMW влетів у дерево та одразу спалахнув. В аварії загинули двоє українців і білорус.
- Причиною аварії було перевищення швидкості та втрата керування автомобілем. На кадрах з місця подій видно, що ДТП сталася на заокругленій ділянці дороги.
- Пізніше журналісти писали, що перед аварією BMW дрифтувало на паркінгу біля місцевого супермаркету.