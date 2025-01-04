На думку Рота, досягнення мирної угоди наразі є малоймовірним через неготовність Кремля до серйозних переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

Дивіться також Вирок у справі про підкуп порнозірки: Трамп має постати перед судом за 10 днів до інавгурації

Які є сценарії мирних перемовин

Як зазначає Міхаель Рот, невизначеними залишаються питання щодо механізмів забезпечення та тривалої стабілізації потенційного припинення вогню.

Рот підкреслює, що без дієвих гарантій безпеки Україна ризикує зіткнутися з новою хвилею російської агресії, оскільки Москва може використати перемир’я для нарощування військового потенціалу.

Відмова України від інтеграції до НАТО задовольнить Путіна, зазначає депутат. Але мета російського президента – це підкорення України, тому невтручання НАТО для нього є вирішальною необхідністю.

Путін ніколи не був зацікавлений у НАТО в першу чергу. Тим паче що ні президент США Джо Байден, ні канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи всерйоз не розглядали можливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому... Метою Путіна є поневолення України та знищення українського народу – чи то військова окупація, чи то проросійський режим у Києві,

– підкреслює він.

Попри великі втрати, Росія, ймовірно, зможе підтримувати нинішню інтенсивність війни довше, ніж Україна. Тому Кремль продовжуватиме воєнний тиск, поки є віра у можливість досягти своїх цілей на полі бою.

Рот пропонує готуватися до двох основних варіантів розвитку подій:

Відмова Путіна від переговорів – у цьому випадку можливе суттєве збільшення допомоги Україні з боку США, про що говорив Келлогг. Проте це доволі сумнівно з огляду на позицію Трампа та його адміністрації, орієнтованої на Китай. Затягування переговорів Кремлем – на тлі цього Україна може стикнутися з підвищеним тиском на фронті. У такій ситуації Європа та Німеччина мають посилити свої зусилля, щоб запобігти поразці України.

Як повідомляє BILD, у німецькому уряді розглядають варіант, що Путін завершить війну найближчим часом. Цьому можуть сприяти економічні труднощі Росії та підготовка Кремля до парламентських виборів 2026 року.