В Никополе Днепропетровской области убили заместителя мэра. Его автомобиль расстреляли.

Трагедия произошла утром 8 февраля 2024 года. В полиции сообщили, что неизвестный расстрелял машину, в которой находился заместитель мэра Никополя Александра Саюка. Местные СМИ назвали вероятное имя погибшего.

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Что известно об убийстве заместителя мэра Никополя

8 февраля около 9 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы Никополя. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины,

– рассказали правоохранители.

По их данным, приметы нападавшего уже установили. Полиция собирает и анализирует вещественные доказательства, проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать подозреваемого. В частности, известно, что:

всю полицию региона ориентировали на поиск подозреваемого;

для задержания вооруженного нападающего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры.

Полиция уже открыла дело по факту умышленного убийства. Если нападавшего найдут и его вину установят, то ему грозит 10 – 15 лет лишения свободы или пожизненное (с конфискацией имущества, если убийство было из корыстных побуждений).

В Никополе убили заместителя мэра / Фото полиции и Офиса генпрокурора

Прокуратура расследует дело

В Офисе генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства. Там заявили, что трагедия произошла на одной из улиц Никополя. По данным прокуратуры:

неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы;

чиновник погиб на месте;

они проводят неотложные следственные действия, чтобы установить лица, причастные к преступлению.

Городской голова Никополя Александр Саюк по состоянию на 12:00 8 февраля 2024 года никак не комментировал трагедию.

СМИ назвали имя предполагаемого погибшего

На сайте Никопольского городского совета пишет, что заместителями мэра Александра Саюка являются:

Татьяна Обыденная;

Наталья Горболис;

Ирина Харченко;

Виталий Журавлев.

Местное издание "Прибежище" написало, что неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Виталия Журавлева. Вокруг транспортного средства якобы лежит много отстрелянных гильз.

Журналисты издания "Открытый" сообщили эту же информацию, ссылаясь на Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Кроме того, журналисты издания "Наш город" написали, что в Никополе расстреляли Toyota Land Cruiser, выпустив по нему несколько автоматных очередей. Именно поэтому машина загорелась.



В Никополе могли убить Виталия Журавлева / Фото Никопольского городского совета

О Виталии Журавлеве из открытых источников известно, что он был заместителем мэра с 2021 года, членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", руководил общественным союзом "Никопольцы".