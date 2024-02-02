Родственники погибших не могут понять, как так произошло, ведь они не имели конфликтов с оккупантами.
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Семья была очень простая
Жительница Кременной, которой удалось выехать из города, рассказала, что казненная россиянами семья была очень простой. Они немного выпивали, но никогда ни с кем не ссорились, разве могли между собой.
Глава семьи – 41-летний Андрей Рубан работал, где платили. Работу в Кременной найти всегда было трудно, говорит местная.
В целом семья занималась собственным хозяйством. Выращивали овощи и делали запасы на зиму. Женщина вспоминает, что погибшие не были жадными. Всегда делились с соседями.
Когда началось полномасштабное вторжение, люди были растеряны. Они не верили, что это долго продлится. А уже после того, как город оккупировали, выезжать было поздно.
Впрочем, местная предполагает, что семья вряд ли смогла оставить свой дом и свое хозяйство.
Оккупанты расстреляли трех членов семьи: что известно
- 26 января на улице Кременной нашли тела трех членов семьи. Все они имели огнестрельные ранения.
- По сообщениям СМИ, оккупанты расстреляли 60-летнюю Наталью Бурлуцкую, ее 37-летнюю дочь Аллу Бурлуцкую и 41-летнего мужа Аллы Андрея Рубана.
- В убийстве подозревают трех российских военнослужащих. Одного из них задержали. Это 33-летний Фидан Хаерзаманов.
- Двух других причастных к расстрелу военных разыскивают. Это 30-летний Игорь Дмитриев и 39-летний Азамат Гареев.
- Известно, что у погибшей Аллы Бурлуцкой осталась 18-летняя дочь Виктория. СМИ не удалось связаться с девушкой.