В Одессе после употребления наркотиков умерла школьница: задержан 17-летний подросток

В Одессе скончалась 14-летняя девушка от передозировки наркотиков. Полиция задержала 17-летнего подростка, который предположительно и продал школьнице наркотические вещества.

К правоохранителям обратились медики, которые и рассказали, что в больнице предварительно от отравления наркотиками умерла девушка. В квартире погибшей полицейские обнаружили амфетамин.

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В ходе следственных действий правоохранители задержали 17-летнего подростка, продавшего погибшему два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином. Часть приобретенного она употребила, а остальное хранила дома.

После употребления наркотиков ночью ребенку стало плохо, его госпитализировали в больницу, где его не удалось спасти - он умер.



Правоохранители с помощью экспресс-теста выяснили происхождение наркотиков / Фото Одесской области полиция

Подростка, продавшего наркотики школьницы, задержали

В полиции установили, что подозреваемый заказывал запрещенные вещества из-за мессенджера, получал локацию тайника, из которого забирал "товар" для дальнейшего сбыта.

Во время обыска в квартире парня полицейские изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом, которое, согласно результатам экспресс-теста, содержало амфетамин. Кроме того, правоохранители изъяли электронные весы, упаковочный материал, мобильный телефон, пакеты с кристаллическим, порошкообразным и растительным веществами неизвестного происхождения. Изъятые вещества были направлены на экспертизу.



Парень продал девушке два пакетика с амфетамином / Фото полиция Одесской области

Что угрожает парню

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства с пометкой "несчастный случай".

Парня задержали по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств (часть 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.