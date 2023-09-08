В июне президент Зеленский приказал проверить все военкоматы на наличие злоупотреблений. С тех пор правоохранителям удалось разоблачить ряд правонарушений.

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Поставлял шефу психотропы

Один из фактов незаконной деятельности ДБР обнаружило в Ровенском районном военкомате. Там начальник структурного подразделения поставлял своему начальнику ТЦК психотропы – разные дозы амфетамина.

В переписке в мессенджерах мужчины пользовались пиратским сленгом, чтобы скрыть свои преступные действия. Наркотики они называли "белой меткой", а друг к другу обращались за вымышленными прозвищами.

Правоохранители зафиксировали одну из передач психотропов между злоумышленниками. Так, они установили, что подчиненный приобрел на черном рынке амфетамин, затем расфасовал его в полимерный zip-пакет, положил этот пакетик в упаковку из салфеток и спрятал в бампере автомобиля сожительницы своего шефа. Далее мужчина проинформировал своего начальника о проделанной "работе". А затем сожительница руководителя ТЦК забрала "товар".

Чиновник Ровенского военкомата "подрабатывал" дилером / Фото ДБР

Стремился угодить

Как выяснилось, подозреваемый поставлял наркотики шефу бесплатно. По данным следствия, он стремился получить похвалу от начальства и рассчитывал в будущем на служебные привилегии и карьерный рост.

Впрочем, чиновник военкомата просчитался. Теперь у него впереди годы тюрьмы. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам "любитель" наркотиков погорел еще раньше

Запретное вещество у мужчины обнаружили при расследовании другого резонансного дела – избиение подчиненного. Тогда руководитель Ровенского областного ТЦК избил избитой военнослужащего, в то время как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон. Потерпевшего еще и заставляли вставать на колени и извиняться. В ходе расследования этого дела ДБР провело обыски, в ходе которых обнаружила у начальника районного ТЦК – 8 пакетов с амфетамином. Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в больших размерах.