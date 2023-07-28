Решение принял Ровненский городской суд. Детали раскрыли в ГБР.

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Ровненский городской суд по ходатайству ГБР избрал меру пресечения руководителю Ровненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в виде содержания под стражей без возможности внесения залога,

– говорится в сообщении.

Подробности от ГБР

В ГБР напомнили, что военкому сообщили о подозрении 27 июля 2023 года. Причиной стало избиение подчиненного. Военком вместе с руководителем ТЦК и СЦ избил мужчину битой. Пострадавшего заставляли "вымаливать извинения" на коленях. Процесс снимался на видео. Биту нашли у фигуранта дела.

В ГБР подчеркнули, что должностному лицу инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Обыски у руководителей центров комплектования провели еще 26 июля. В частности, во время проверки изъяли мобильный телефон пострадавшего.

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