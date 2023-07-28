Задержан сообщник Константина Жеваго
Решением суда было решено содержать подозреваемого под стражей. В настоящее время готовятся документы для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину.
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В рамках расследования самому Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных частью 3 статьи 27, частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, также подозрения сообщены ряду топ менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 миллионов долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка,
– объяснили представители ГБР.
В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого – акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложили арест на имущество связанных с ним юридических лиц:
- 14 имущественных комплексов;
- 21 часть имущественных комплексов;
- 30 нежилых помещений;
- 10 квартир.
К слову, еще в октябре 2020 года его арестованные активы стоимостью более 300 миллионов гривен передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Что известно о Жеваго
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что Жеваго объявлено в международный розыск Интерпола
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала его. Тогда он находился в Куршевеле – элитном курорте на территории Французских Альп.
- В суде миллиардер заявил, что дело против него является политическим и предложил внести залог в 1 миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такая возможность.