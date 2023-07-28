Задержан сообщник Константина Жеваго

Решением суда было решено содержать подозреваемого под стражей. В настоящее время готовятся документы для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину.

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В рамках расследования самому Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных частью 3 статьи 27, частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, также подозрения сообщены ряду топ менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 миллионов долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка,

– объяснили представители ГБР.

В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого – акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложили арест на имущество связанных с ним юридических лиц:

14 имущественных комплексов;

21 часть имущественных комплексов;

30 нежилых помещений;

10 квартир.

К слову, еще в октябре 2020 года его арестованные активы стоимостью более 300 миллионов гривен передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Что известно о Жеваго