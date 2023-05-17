Средства были арестованы 26 октября 2022 года. Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 миллионов долларов.

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Так, ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств Жеваго при содействии Швейцарской стороны.

Напомним, что ранее Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 миллионов долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Что этому предшествовало