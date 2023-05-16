В одесской гостинице повесился военнослужащий
Источник:"Громадське"
В ночь на 16 мая в одной из гостиниц Одессы нашли повешенным военнослужащего. Пока причины такого поступка неизвестны.
Предварительно событие квалифицировали как самоубийство. Полиция начала расследование.
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В Одессе повесился военный
По предварительной информации, тело военного обнаружили в одной из гостиниц Одессы.
Правоохранители начали расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с отметкой "самоубийство".Заметьте! Редакция 24 Канала пытается получить официальный комментарий от полиции Одесской области.
Украинку жестоко убили в Таиланде
В столице Таиланда в одной из роскошных гостиниц обнаружили расчлененное тело 24-летней украинской модели. Главным подозреваемым в убийстве является британский бизнесмен родом из Польши Ян Ежи Лагода-Филиппов. Его уже поймали правоохранители.
По данным правоохранителей, девушку убили минимум за 2 суток до того, как обнаружили ее тело. Подозреваемый в убийстве вызвал такси из гостиницы, где находился вместе с девушкой и пытался уехать в казино.
Однако потом решил через гугл переводчик попросить таксиста, чтобы тот помог ему расчленить тело убитой в гостинице девушки и спрятать его. Таксист взорвал странного пассажира и сообщил о нем администрации гостиницы.
Другие подобные случаи в Украине
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